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Okullar Arası Karate Genç (A-B) İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
7 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Genç (A-B) Karate Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Genç (A-B) Karate Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
14 Ocak 2020 tarihinde İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verilirken dereceye giren sporcular 15-16 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Grup Şampiyonasında ilimizi temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ
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