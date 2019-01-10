Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Karate İl Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Karate İl Birinciliği Tamamlandı

1 saat önce

2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin düzenlediği Okullar Arası Karate Kata-Kumite Genç (A-B) Erkek-Kız İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Karate İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin düzenlediği Okullar Arası Karate Kata-Kumite Genç (A-B) Erkek-Kız İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Nefes kesen karşılaşmalarda karateciler, derece yapmak için kıyasıya mücadele etti.

Talas Spor Salonu'nda Yapılan Okullar Arası Karate Kata- Kumite Genç (A-B) Erkek-Kız İl Birinciliği Müsabakalarına toplam 110 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporcular 09-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Çorum'da gerçekleştirilecek olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek katılacakları grup müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Kayseri, Genç, Spor
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