Okullar arası karate müsabakaları sonuçlandı - Son Dakika
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Okullar arası karate müsabakaları sonuçlandı

6 saat önce

Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji öğrencisi Miraç Kaya, okullar arası karate müsabakalarından derece ile döndü.

Okullar arası karate müsabakaları sonuçlandı, System.String[]

Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji öğrencisi Miraç Kaya, okullar arası karate müsabakalarından derece ile döndü.


Malatya'da yeni kurulan Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji öğrencisi Miraç Kaya, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate müsabakalarına katıldı. 8-9 Ocak tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar sonucunda Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji öğrencileri Miraç Kaya Karate B Gençler grubunda 74 kiloda liseler arası il birincisi oldu. Dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürlüğü ve Karate Hakemleri tarafından verildi. Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji kurucusu Ahmet Polat Kaya, il birincisi olan öğrencilerini kutlayarak "Akademik alanda süregelen başarıların yanında öğrencimizi müsabakalarda göstermiş olduğu üstün gayret ve elde ettiği başarıdan ötürü kutluyorum. Hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen Beden Eğitimi öğretmenimiz Hakan İnan ve velimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Mimar Sinan, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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