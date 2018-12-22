Okullar Arası Kros Yarışları Kahramankazan'da Yapıldı
3 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Kros Yarışları Kahramankazan'da yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Kros Yarışları Kahramankazan
'da yapıldı.
Belediye Spor ve Kamp Merkezi'nde ferdi ve gruplar halinde yapılan müsabakalara, Türkiye
'nin çeşitli illerinden 500 civarında sporcu öğrenci katıldı.
Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlarda, sporcular bin metrelik parkuru katıldıkları kategoriye göre 2 bin ile 5 bin metre arasında koştu.
Zeminin çamur olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan genç sporculara öğretmenleri ve arkadaşları da tezahüratlarıyla destek oldu. Varış çizgisine ulaşan yarışmacılardan fenalık geçiren 2 sporcuya görevliler müdahale etti. Yarışlarda istediği dereceyi elde edemeyen sporcuları teselli etmek de yine arkadaşlarına düştü.
Dereceye giren sporcuların madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Soner Başkaya ve Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Özcü verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:48 Kaynak: AA
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