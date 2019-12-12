Okullar arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği sona erdi - Son Dakika Spor

Okullar arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği sona erdi

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği sona erdi, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Küçük Erkekler Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


04 - 05 Aralık 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas Spor Salonu Bocce Sahasında yapılan müsabakalara 13 Okuldan 63 sporcu katıldı.


Zorlu hava şartlarına rağmen oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Dadaloğlu Şehit Osman Aydın İmam Hatip Orta Okulu, 2. Ergenekon Orta Okulu, 3.Osman Düşüngel Orta Okulu ve 4. Fatin Rüştü Zorlu Orta Okulu oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Aralık, Talas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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