Okullar arası Küçükler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Küçükler Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları nefes kesen final mücadelesi ile tamamlandı.



Okullar arası Basketbol Küçükler il birinciliği müsabakaları 03 - 20 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda yapıldı.



Küçük Basketbolcuların il birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalara Küçük erkeklerde 15 okuldan 180 sporcu katılırken, küçük kızlarda 9 okuldan 108 sporcu katıldı.



Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar bugün yapılan küçük erkekler final müsabakası ile tamamlandı.



Nefesleri kesen Final müsabakasında Özel İstem Koleji, Özel Tevik Kuşoğlu Ortaokulunu 61 - 49'luk skorla yenerek Küçük Erkekler Basketbol İl Birincisi oldu.



Küçük erkeklerde 2. Özel Teşvik Kuloğlu Ortaokulu ve 3. Osman Zeki Yücesan Ortaokulu olurken, Küçük kızlarda 1. Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu oldu. Küçük kızlarda diğer sıralamalar 24 Şubat 2020 tarihinde yapılacak olan ikincilik üçüncülük maçı ile belli olacak.



Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı tarafından verildi. - KAYSERİ