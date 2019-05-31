Okullar arası küçükler basketbolda şampiyonlar belli oldu
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizesinde düzenlenen Okullar arası küçükler basketbol il şampiyonluğu müsabakaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:47 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizesinde düzenlenen Okullar arası küçükler basketbol
il şampiyonluğu müsabakaları sona erdi.Erkeklerde, Selçuk
Ortaokulu şampiyon olurken, kızlarda ise Lütfü Fikret Tuncel Ortaokulu şampiyonluğa uzandı.
4 Eylül
Spor Salonunda düzenlenen heyecan dolu il birinciliği maçlarına 7 erkek, 4 kız takımdan 132 sporcu katılım sağladı. 8 Gün boyunca yapılan karşılaşmalarda takımlar kıyasıya rekabet ederek dereceye girebilmek için ter döktüler.
Dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Basketbol İl Temsilcisi Akın Günaydın ve antrenörler takdim etti. - SİVAS
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