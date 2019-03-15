Okullar Arası Küçükler Bocce Müsabakaları Sona Erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Küçükler Bocce müsabakaları 6-11 Mart 2019 tarihlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapıldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Küçükler Bocce müsabakaları 6-11 Mart 2019 tarihlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapıldı.



Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Okul Sporları Şube Müdür Dr. Murat Kılınç ve Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül verdi.



Okullar arası sıralama ise şöyle oluştu:



Küçük Kızlar



1. Recai Kutan Orta Okulu, 2. Erkenek Mustafa Kemal İmam Hatip Orta Okulu, 3. Hanımın Çiftliği Sadiye Lütfi evliyaoğlu Orta Okulu, 4. Battalgazi Yatılı Bölge Orta Okulu



Küçük Erkekler



1. Milli Egemenlik Orta Okulu, 2. Hatunsuyu Orta Okulu, 3. Erkenek Mustafa Kemal İmam Hatip Orta Okulu, 4. Şeker Orta Okulu - MALATYA

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