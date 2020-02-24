Okullar arası küçükler satranç sona erdi - Son Dakika
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Okullar arası küçükler satranç sona erdi

7 saat önce

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği'nin 2020 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan "Okullar arası küçükler satranç il birinciliği" turnuvası büyük bir heyecanla yapıldı.

Okullar arası küçükler satranç sona erdi, System.String[]

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği'nin 2020 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan "Okullar arası küçükler satranç il birinciliği" turnuvası büyük bir heyecanla yapıldı.


Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un açılış hamlesiyle başlayan turnuva 2 gün sürdü. Turnuvada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya rekabet etti. 16 okuldan 83 sporcunun katıldığı turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupa takdim edildi.


Satranç turnuvası sonunda küçükler açık kategoride CÜ Vakfı Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu şampiyon olurken, Özel Sivas Doğa Ortaokulu ikinci, Özel Sivas Sınav Ortaokulu üçüncü, Özel Sivas Batı Ortaokulu ise dördüncü oldu. Küçük kız kategorisinde ise Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu şampiyon olurken, Şehit Üsteğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, TED Sivas Özel Ortaokulu üçüncü ve TED Sivas Özel Ortaokulu 2. takımı dördüncü oldu. - SİVAS

Şemsi Tebrizi, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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