Okullar Arası Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Türkiye Birinciliği, Kütahya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullar Arası Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Türkiye Birinciliği, Kütahya'da başladı - Son Dakika

Okullar Arası Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Türkiye Birinciliği, Kütahya'da başladı

6 saat önce

Okullar Arası Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Türkiye Birinciliği, Kütahya'da başladı.

Okullar Arası Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Türkiye Birinciliği, Kütahya'da başladı, System.String[]

Okullar Arası Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Türkiye Birinciliği, Kütahya'da başladı.

Kütahya Spor Salonu'ndaki yarışlara 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 850 sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Ataşçı, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, bu müsabakaların okul sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Kick boksun lisanslı sporcu sayısı bakımında ilk 5 spor dalından biri olduğunu belirten Ataşçı, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla lisanslı sporcu sayımız 276 bindir. Federasyonumuz 4 bin civarında hakem ve 4 bin 500 civarında antrenörümüzle faaliyetlerini sürdürmektedir. Federasyonumuz, uluslararası turnuvalarda ülkemize en çok madalya kazandıran federasyonlar arasında birincidir. Sporcularımız toplamda 948 madalya almıştır."

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret de turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın da katıldığı seremonide, Kick Boks İl Temsilciliğince protokol üyelerine boks eldiveni hediye edildi. Belediye Başkanı Işık da Ataşçı'ya hediye verdi.

Müsabakalar 1 Mart Pazar günü sona erecek.

Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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