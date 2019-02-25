Okullar Arası Masa Tenisi Şampiyonası Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının spor kültürü oluşturmak ve çocukların spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlediği okullar arası spor liglerinin ilk ayağı olan masa tenisi şampiyonası Başkan Karaosmanoğlu'nun vuruşuyla başladı. Müsabakalardan önce bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ifade ederek özellikle gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı

"ÇOK FAYDALI BİR SPOR"

Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, büyükşehir yetkilileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan başkan Karaosmanoğlu, sporun her dalı gibi masa tenisi sporunun çok faydalı olduğunu belirterek bu konuda gençlerin önünü açtıklarını söyledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

"Spor konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana spora büyük destek veriyoruz. Başarılı sporcularımızı ödüllendiriyor, onları teşvik ediyoruz. Masa tenisi zihin açıklığı ve doğru düşünme yöntemi ve yeteneği kazandırır. Çocuklarımız bu konuda şanslı. Ben turnuvanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının ardından gençlerle masa tenisi de oynadı.

ÖDÜL TÖRENİ 28 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK.

4 gün sürecek masa tenisi şampiyonası kız ve erkek olmak üzere toplam 318 öğrenci yarışacak. Okul Takımları Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde; en az 2, en fazla 4 sporcudan, Gençler kategorisinde en az 3, en fazla 4 sporcudan oluşacak. Turnuvanın finali ve ödül töreni ise 28 Şubat Perşembe günü yapılacak.