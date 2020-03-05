Okullar arası Oryantring İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar arası Oryantring İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar arası Oryantring İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Oryantiring Küçükler-Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Okullar arası Oryantring İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Oryantiring Küçükler-Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.


02 Mart 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pistinde yapılan müsabakalara yıldız ve küçüklerde 117 sporcu katıldı.


Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.


Müsabaka sonuçları şu şekilde:


Küçük Kızlar:


1 - Berrin Ayrancı


2 - Elif Ulu


3 - Pembegül Dilci


4 - İlaydanur Oruç


Küçük Erkekler:


1 - Emircan Kızgın


2 - Mehmet Efe Çötele


3 - Göktuğ Bozkurt


4 - Fatih Abalı


Yıldız Kızlar:


1 - Melike Yılmaz


2 - Reyhan Atmalı


3 - Fatma Nur Duran


4 - Esma Beril Önerli


Yıldız Erkekler:


1 - Muhammed Çağrı Tapan


2 - Ahmet Alptürk Aksakoğlu


3 - Mehmet Çalışkan


4 - Yakup Bayram


Küçük Kız Takımı:


1 - Osman Neyire Akgöz OO


2 - Zenger Güç OO


3 - Şehit Osman Aydın OO


4 - Dadaloğlu OO


Küçük Erkek Takımı:


1 - Osman Neyire Akgöz OO


2 - Zenger Güç OO


3 - Şehit Osman Aydın OO


4 - Dadaloğlu OO


Yıldız Kız Takımı:


1 - Yunus Emre Orta Okulu


2 - Osman Neyire Akgöz OO


3 - Zenger Güç OO


4 - Dadaloğlu OO


Yıldız Erkek Takımı:


1 - Osman Neyire Akgöz OO


2 - Yunus Emre Orta Okulu


3 - Özel Atlas Koleji OO


4 - Zenger Güç OO - KAYSERİ

Atletizm, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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