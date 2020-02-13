Okullar arası satranç il birinciliği tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar arası satranç il birinciliği tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar arası satranç il birinciliği tamamlandı

12 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Satranç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar arası satranç il birinciliği tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Satranç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


11 - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalara 148 Okuldan 740 sporcu katıldı.


Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilen müsabakalarda Küçük, Yıldız ve Genç kategorilerinde sporcular hamlelerini birincilik için yaptı.


Heyecanın üst seviyede olduğu müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
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