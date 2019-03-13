Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Satranç Turnuvası Başladı

Okullar Arası Satranç Turnuvası Başladı

1 saat önce

Gaziantep'te Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda 850 öğrenci mücadele edecek.

Okullar Arası Satranç Turnuvası Başladı, System.String[]
Gaziantep'te Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda 850 öğrenci mücadele edecek.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen turnuva, 8 farklı kategoride 850 lisanslı sporcunun katılımıyla Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde başladı.

İki gün boyunca 7 tur üzerinden oynanacak müsabakalar sonrasında dereceye giren okullar, Gaziantep'i okul sporları grup müsabakalarında temsil edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Serkan Yüksek, sporcuların organizasyona ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi bu organizasyonumuzu da Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Sporcularımız adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sporcularımıza ve okullarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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