Okullar Arası Spor Ligleri Başlıyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 4 ayrı branşta okullar arası spor ligi başlatıyor.

Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve çocukların sosyal aktivitelere kazandırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 ayrı branşta okullar arası spor ligi başlatıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yapılacak olan Okullararası spor ligi Şubat ayında başlayacak.



Dört ayrı branşta gerçekleşecek spor ligleri Kocaeli'deki çocukların sporla daha içli dışlı olmasını sağlayacak. Okullar arası spor ligi 25-28 Şubat arası Masa Tenisi ile başlayacak. 12-14 Mart arası Satranç turnuvası, 21 Mart tarihinde Atletizm ve 10 Nisan tarihinde ise basketbol turnuvası gerçekleştirilecek.



Okullar arası masa tenisi şampiyonası 25-26-27-28 Şubat tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılacak. Okul Takımları Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde; en az 2, en fazla 4 sporcudan, Gençler kategorisinde en az 3, en fazla 4 sporcudan oluşacak. İnternet üzerinden yapılacak başvurular için son kayıt tarihi ise 20 Şubat 2019.



Okullar arası Atletizm Şampiyonası, 21 Mart tarihinde İzmit Atletizm Pisti'nde koşulacak. Atletizm Şampiyonası "21 Mart Dünya Down Sendromlular" gününde yapılacak. Aynı gün içinde organizasyona renk katması ve farkındalık oluşturması amacıyla Down Sendromlu atletlerde yarışmaya katılacak. Okul Takımları Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde en az 4 sporcudan en fazla 12, Gençler kategorisinde en az 4 sporcudan oluşacak. Başvurular ise internet üzerinden 14 Mart 2019 tarihinde kadar yapılabilecek.



Zekaya dayalı spor oyunu olarak kabul edilen Satranç Şampiyonası; 11-15 Mart tarihleri arasında yapılacak. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılması planlanan Satranç Şampiyonasına ise Okul Takımları Küçükler ve Yıldızlar kategorisi 4 sporcudan, Gençler kategorisinde en az 4 sporcu ile katılabilecek. İnternet üzerinden yapılacak başvurular, 4 Mart 2019 tarihinde sona erecek.



En çekişmeli müsabakaların yaşanacağı Basketbol Şampiyonası 10 Nisan tarihinde Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Basketbol Şampiyonası için Okul Takımları ortaokul erkekler ve kızlar, lise erkekler ve kızlar kategorisinde; toplam 4 gruptan oluşacak. 3 x 3 şeklinde oynanacak olan şampiyona 3 asil 1 yedek oyuncuda olmak üzere her takım 4 oyuncu şeklinde başvuru yapacak. İnternet üzerinden yapılacak başvurular, 29 Mart tarihinde sonlanacak. - KOCAELİ

