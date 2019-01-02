Okullar Arası Taekwondo Müsabakaları Tamamlandı
32 dakika önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Taekwondo Yıldız Kızlar-Erkekler müsabakaları tamamlandı.
Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Taekwondo Yıldız Kızlar-Erkekler müsabakaları tamamlandı.
28-31 Aralık
2018 tarihleri arasında Atatürk
Spor Salonunda düzenlenen Okullar Arası Taekwondo Yıldız Kızlar-Erkekler müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele etti.
4 gün süren müsabakalara 46 erkek 44 bayan olmak üzere toplam 90 sporcu katıldı. Dereceye girebilmek için ter döken sporculara müsabakalar sonunda düzenlenen madalya töreninde madalyaları takdim edildi.
Müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, düzenlenen törene katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti ve katılacakları grup müsabakalarında Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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