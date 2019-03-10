Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Teniste Dereceye Girenler Belli Oldu

Okullar Arası Teniste Dereceye Girenler Belli Oldu

43 dakika önce

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 21-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan Okullar arası Yıldızlar Tenis müsabakaları sona erdi.

Okullar Arası Teniste Dereceye Girenler Belli Oldu, System.String[]
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 21-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan Okullar arası Yıldızlar Tenis müsabakaları sona erdi.

İnönü Üniversitesi Tenis Kortlarında yapılan ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Ödül töreni yapıldı. Ödül törenine, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri,Okul İdarecileri ve sporcular katıldı. Okullar arası Yıldızlar Tenis kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:

Yıldız Erkekler

1. TED Malatya Koleji Özel Orta Okulu, 2. Vali Galip Demirel Orta Okulu, 3. Yeşilkaya Orta Okulu

Yıldız Kızlar

1. Vali Galip Demirel Orta Okulu, 2. Türkiyem Orta Okulu, 3. Hacı İsmet Şeftalicioğlu Orta Okulu - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:08 Kaynak: İHA

Malatya, Tenis, Spor
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