Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Kayseri'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Kayseri'de başladı - Son Dakika Spor

Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Kayseri'de başladı

6 saat önce

Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Kayseri'de başladı, System.String[]

Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'ndaki organizasyona 27 şehirden 48 okul takımı ve 200'e yakın sporcu katılıyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Halil Şen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki seans kız ve erkek maçlarının tamamlandığını, üçüncü seans karşılaşmalarının ardından gruplarında birinci ve ikinci sırada yer alan takımların belli olacağını kaydetti.

Şen, şampiyonada yarı final ve final karşılaşmalarının ise 9 Şubat'ta yapılacağını aktardı.

Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi
TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:58:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Kayseri'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]