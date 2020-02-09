Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası, Kayseri'de tamamlandı.

Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası, Kayseri'de tamamlandı.

Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'ndaki organizasyona 27 şehirden 48 okul takımı ve 200'e yakın sporcu katıldı.

Üç gün süren müsabakalarda, erkeklerde Yalova İstek Okulları birinci, Beylikdüzü Medeniyet Okulları ikinci, Ankara Aziziye Koleji üçüncü ve Batman Final Okulları dördüncü oldu.

Kızlarda ise İstanbul Habipler Anadolu Lisesi birinciliği, Kayseri Genç Sultan Koleji ikinciliği, Kayseri Kocasinan 75. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncülüğü ve Batman Final Okulları dördüncülüğü elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere kupaları ve çeşitli hediyeler verildi.

Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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