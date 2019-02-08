Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Voleybol Genç A Grup Birinciliği Müsabakaları Başladı

Okullar Arası Voleybol Genç A Grup Birinciliği Müsabakaları Başladı

43 dakika önce

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Kayseri'de düzenlenmekte olan Okullar Arası Voleybol Genç (A) Erkek-Kız Grup Birinciliği Müsabakaları büyük bir heyecanla başladı.

Okullar Arası Voleybol Genç A Grup Birinciliği Müsabakaları Başladı, System.String[]
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Kayseri'de düzenlenmekte olan Okullar Arası Voleybol Genç (A) Erkek-Kız Grup Birinciliği Müsabakaları büyük bir heyecanla başladı.

07-09 Şubat 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu ve Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda devam eden müsabakalarda takımlar grup birinciliği için kıyasıya mücadele ediyor.

11 takımdan 132 sporcunun katıldığı erkekler kategorisinde Kayseri'yi Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temsil ederken, 12 takımdan 144 sporcunun katıldığı kızlar kategorisinde ise Kayseri'yi Özel Kayseri Final Temel Lisesi temsil ediyor.

Müsabakalar sonucunda gruplarını birinci tamamlayan okullar 4-7 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalara katılan tüm takım ve sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Genç, voleybol, Kayseri, Spor
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