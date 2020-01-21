Okullar arası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği Tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 2019-2020 sezonu Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



16 Aralık 2019 - 16 Ocak 2020 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi ve Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 14 okuldan 140 sporcu katıldı.Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Özel Tevfik Kuşoğlu Ortaokulu, 2. Özel Bilfen Kayseri Ortaokulu, 3. Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ve 4. Kadir Has Ortaokulu oldu.



Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlen tören ile verildi. - KAYSERİ