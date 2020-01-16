Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları düzenlenen tören ile verilirken dereceye giren ilk iki takım 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Grup Müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda 1. Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu 2. Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu, 3. Erkilet General Emir Ortaokulu ve 4. 50.Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu oldu.

9 Aralık 2019 - 9 Ocak 2020 tarihleri arasında Nuh Mehmet Baldöktü ve Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 8 okuldan 112 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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