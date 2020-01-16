Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

7 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


9 Aralık 2019 - 9 Ocak 2020 tarihleri arasında Nuh Mehmet Baldöktü ve Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 8 okuldan 112 sporcu katıldı.


Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda 1. Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu 2. Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu, 3. Erkilet General Emir Ortaokulu ve 4. 50.Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları düzenlenen tören ile verilirken dereceye giren ilk iki takım 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Grup Müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ

voleybol, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti
Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu

Son Dakika Haberleri
17:18 Bakan Kasapoğlu: Şiddeti, gerilimi ve kini sporla yan yana getirmememiz lazım - Son Dakika Spor
17:16 Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor - Son Dakika Spor
17:15 Sivassporlu Erdoğan: Kazanıp liderliği devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika Spor
17:14 Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın olmadan ilk idman! - Son Dakika Spor
17:07 Beyza Basma Türkiye Üçüncüsü - Son Dakika Spor
16:50 Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ayrıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:21:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]