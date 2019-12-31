Okullar arası Yıldız-Genç Halter il Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar arası Yıldız-Genç Halter İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



24 Aralık 2019 tarihinde İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde Düzenlenen müsabakalara 13 okuldan 50 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalara Aileler de yoğun ilgi gösterdi.



Müsabakalarda Sporcular silkme ve koparmada birbirlerine üstünlük sağlayarak Grup Şampiyonasında ilimizi temsil etmek için ter döktüler.



Dereceye giren sporcular Yıldızlar kategorisinde Aydın'da, gençler kategorisinde ise Muğla'da yapılacak olan Grup Şampiyonalarında Kayseri'yi temsil edecekler. - KAYSERİ