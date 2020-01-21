Okullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

7 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


17 - Aralık 2019 - 16 Ocak 2020 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.


Müsabakalar sonucunda 1. Sema Yazar Ortaokulu(A), 2. Kadir Has Ortaokulu(A), 3. Ted Kayseri Koleji Vakfı ve 4.Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu(A) oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

basketbol, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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