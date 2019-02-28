Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Yıldız Kızlar Grup Birinciliği Müsabakalarına Zenger Güç Damgası

Okullar Arası Yıldız Kızlar Grup Birinciliği Müsabakalarına Zenger Güç Damgası

2 saat önce

Erzincan'da düzenlenen Okullar Arası Dart Yıldız Kızlar Grup Birinciliği müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri temsilcisi Zenger Güç Ortaokulu Yıldız Kızlar Dart Takımı Türkiye Birinciliği müsabakalarına yükseldi.

Okullar Arası Yıldız Kızlar Grup Birinciliği Müsabakalarına Zenger Güç Damgası, System.String[]
Erzincan'da düzenlenen Okullar Arası Dart Yıldız Kızlar Grup Birinciliği müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri temsilcisi Zenger Güç Ortaokulu Yıldız Kızlar Dart Takımı Türkiye Birinciliği müsabakalarına yükseldi.

Okullar Arası Dart Yıldız Kızlar Grup Birinciliği Müsabakaları 21-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Erzincan İlinde düzenlendi.

Müsabakalara ilimizi temsilen katılan Zenger Güç Ortaokulu damga vurdu.

Tüm maçlarını kazanarak grubunu lider olarak tamamlayan Kayseri temsilcisi 21- 22 Mart 2019 tarihinde Adana'da düzenlenecek olan Dart Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında boy gösterecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayıp Türkiye Birinciliğine katılma hakkı kazanan Kayseri Temsilcisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, Erzincan, Yenikadinda Gösterme, Spor
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