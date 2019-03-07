Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Yıldızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Yıldızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı

1 saat önce

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Okullar arası Yıldız Kız ve Erkekler Futbol İl Birinciliği" sona erdi.

Okullar Arası Yıldızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Okullar arası Yıldız Kız ve Erkekler Futbol İl Birinciliği" sona erdi.

Gündüz Tekin Onay Stadında yapılan, turnuvaya 52'si erkeklerde olmak üzere toplam 67 takım katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar sonunda Kızlarda Ramazanoğlu Ortaokulu şampiyon olurken, Erkeklerde aynı başarıyı İstiklal Ortaokulu yakaladı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi futbol ülkemizde 1 numaralı spor dalıdır. Bunun neticesi olarak gençlerimizin en çok rağbet ettiği branş olmaktadır. Okul sporlarında her geçen yıl takım ve sporcu bazında artan katılım sayısı bizleri mutlu etmekte. Gençliğimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durarak spor yapmaya yönelmeleri aileleri kadar bizleri de umutlandıran bir gelişmedir. Buradan ben spor kulüplerimize de teşekkür etmek istiyorum. İmkanlarını zorlayarak çocuklarımıza spor eğitimi vermekteler. Baktığımız zaman okul takımlarında oynayan gençlerimizin çoğunluğu bir spor kulübünün alt yapı oyuncusu. Dolayısıyla okullarımız adeta kulüplerin alt yapısı gibi."

Müsabakalar sonununda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti

Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:13:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Yıldızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]