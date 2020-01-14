Okullar Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı

7 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


12 Aralık 2019 - 8 Ocak 2020 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara 16 okuldan 195 sporcu katıldı.


Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonucunda Yıldız Erkeklerde 1. Salih Avgın Paşa Orta Okulu, 2. İzzet Öksüzkaya Orta Okulu ve 3. Ahmet Paşa Orta Okulu, Yıldız Kızlarda ise Ahmet Paşa Orta Okulu, 2. Sahra-Galip Özsan Orta Okulu 3. 75. Yıl Mühibe Germirli Orta Okulu ve 4. Yemliha Şehit Yunus Uygun Orta Okulu oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
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