Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai Şampiyonası Kütahya
'da başladı. Dumlupınar
Spor Salonu'nda yapılan ve yaklaşık 40 ilden 200'ü aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada, sporcular mücadele etti. Türkiye
Muay Thai Federasyonu Merkez
Hakem Üst Kurul Başkanı Hamit Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın okul sporları kapsamında düzenlendiğini anımsattı.
Kütahya'daki şampiyonanın yaklaşık 40 ilden sporcuların katılımıyla gerçekleştiğini belirten Durmaz, şunları kaydetti:
"Şampiyonamızda şu anda yıldızlar ve bayanlar kategorilerinde müsabakalar yapılmaktadır. Burada sporcularımız antrenörlerinden aldıkları eğitimle birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlar. Gerçekten çok olumlu bir hava var. Şampiyona sonucunda okul sporları karar alırsa buradan çıkacak sporcularımız yurt dışında da Avrupa
Şampiyonası'nda müsabakalara katılabilecek."
Şampiyonaya Kayseri
'den 6 sporcusuyla katılan antrenör Şakir Kaymaz
, "Müsabakalar güzel gidiyor. Sporcularımızla burada bulunmaktan memnunuz. Sporcularımızdan 5'i katıldıkları maçları aldı. İnşallah kazasız belasız sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Şampiyona, pazar günü yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.