Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Yıldızlar Muaythai İl Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Yıldızlar Muaythai İl Birinciliği Tamamlandı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar arası Yıldızlar Muaythai İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Yıldızlar Muaythai İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar arası Yıldızlar Muaythai İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

04 Mart 2019 tarihinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara yıldız erkeklerde 80 sporcu, yıldız kızlarda 30 sporcu olmak üzere toplamda 110 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporcular 05-07 Nisan 2019 tarihlerinde Kütahya ilinde düzenlenecek olan Muaythai Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler.

Müsabakalar sonucunda derece giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı Brexit İçin Son 22 Gün

Sony, Ps4 "Remote Play" Özelliğini İphone ve İpad'e Getiriyor Galatasaray'dan Ayrılan Rodrigues, Al Ittihad'da Hayal Kırıklığı Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 12:10:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Yıldızlar Muaythai İl Birinciliği Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]