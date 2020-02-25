Okullar arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Okullar arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.


18-20 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara yıldız erkeklerde 97 sporcu katılırken, yıldız kızlarda 94 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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