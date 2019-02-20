Okullar Arası Yıldızlar Voleybol İl Birinciliği Tamamlandı
1 saat önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız Erkek-Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldız Erkek-Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
04 Aralık
2018 tarihinde başlayıp 11 Şubat 2019 tarihinde son bulan müsabakalar Talas
Spor Salonunda, Atatürk
Spor Salonunda ve Nuh Mehmet
Baldöktü Anadolu Lisesi
Spor Salonunda oynandı.
Müsabakalara yıldız erkeklerde 8 takımdan 96 sporcu, yıldız kızlarda 32 takımdan 440 sporcu olmak üzere toplamda 536 sporcu katıldı.
Oldukça çekişmeli ve üst düzey mücadele ile geçen müsabakalarda birinci olan takımlarımız ilimizi 07-10 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak Voleybol Yıldız Erkek-Kız Grup Birinciliği müsabakalarında temsil edecek.
Müsabaka sonuçları:
Yıldız Erkekler:
1 - Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu
2 - Demir Karamancı Ortaokulu
3 - İzzet Öksüzkaya Ortaokulu
4 - 50.Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu
Yıldız Kızlar:
1 - Sema Yazar Ortaokulu
2 - Özel İldem Açı Ortaokulu
3 - Demir Karamancı Ortaokulu
4 - Bilge Kağan
Ortaokulu - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:32 Kaynak: İHA
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