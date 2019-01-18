Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Yıldızlar Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Okullar Arası Yıldızlar Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

2 saat önce

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Yıldızlar Voleybol müsabakaları 24 Aralık-16 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

Okullar Arası Yıldızlar Voleybol Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Yıldızlar Voleybol müsabakaları 24 Aralık-16 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

Çeyrek final-yarı final ve final müsabakaları Merkez Spor Salonunda yapılan ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlarda Yavuz Selim, erkeklerde ise Mevlana Ortaokulu şampiyon oldu.

Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları Merkez Spor Salonunda yapılan ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı.

Ödül törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan Alkış, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri, Okul İdarecileri ve sporcular katıldı.

Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan yaptığı açıklamada, "Gençlik Spor İl Müdürü olarak spora katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz" dedi.

Voleybol Yıldızlar kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:

Yıldız Kızlar

1- Yavuz Selim Ortaokulu, 2- Şehit Hakkı Akyüz Ortaokulu, 3- Sümer Ortaokulu, 4- Yeşilyaka Ortaokulu

Yıldız Erkekler

1- Mevlana Ortaokulu, 2- Fatih Hüseyin İlbak Ortaokulu, 3- Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu, 4- Hekimhan Sakarya Ortaokulu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:00 Kaynak: İHA

Malatya, voleybol, Spor
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