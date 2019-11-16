Son Dakika Haberleri: Okullar arasında Ege Bölgesinin kan bağış rekoru Aliağa'da
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Okullar arasında Ege Bölgesinin kan bağış rekoru Aliağa'da

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Türk Kızılay'ı İzmir Kan Bağışı Merkezi ile Atatürk İlk ve Orta Okulu iş birliğiyle gerçekleşen "Haydi Aliağa, Hedef Bin Kan Bağışı" kampanyasında Ege Bölgesinin rekoru kırıldı.

Okullar arasında Ege Bölgesinin kan bağış rekoru Aliağa'da, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Türk Kızılay'ı İzmir Kan Bağışı Merkezi ile Atatürk İlk ve Orta Okulu iş birliğiyle gerçekleşen "Haydi Aliağa, Hedef Bin Kan Bağışı" kampanyasında Ege Bölgesinin rekoru kırıldı.


Türk Kızılay'ı, Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu iş birliği ile "Haydi Aliağa Kan Bağışında Rekora" sloganıyla kampanya düzenledi. Okul yönetimi ve öğretmenlerin de destek verdiği girişimle okul bahçesine bağış çadırları kuruldu. Sabah erken saatlerden itibaren aileleriyle birlikte kan bağışında bulunan öğrenciler, mahalle sakinleri ve yakın çevredeki esnafı da dolaşarak kan bağışı yapmaları için destek istedi. Bağış çağrısını dikkate alanlar, kısa sürede okula gelerek bağışta bulundu ve sayının artmasını sağladı.


Bin 300'ü aşkın kişiden ise çeşitli nedenlerle kan bağışı alınmadı. Okuldaki kampanya kapsamında, 625 kan bağışıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar arasında bir okulda alınan kan sayısı ile Ege Bölgesi rekoru kırıldı.


Okul Müdür Habib Bilgiç, bağışlardan memnun olduklarını söyledi. Kızılay İzmir Kan Bağışı Merkez Müdürü Dr. Burak Yurdakul da, kan ihtiyacına katkıda bulunmak istediklerini ifade ederek, "Atatürk İlk ve Orta Okulunda tüm Aliağa'yı harekete geçiren bir kan bağış kampanyası başlattık. Hedefimiz; İzmir'in kan ihtiyacına katkıda bulunmak ve Tüm Aliağa'yı bilinçlendirmek" dedi.


Okuldaki kan bağış kampanyasına ayrıca; Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
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