Okullar Bölgesinde Polis Kuş Uçurtmadı
44 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri okullar bölgesinde kuş uçurtmuyor.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde emniyet ekipleri okullar bölgesinde kuş uçurtmuyor.
Okullar bölgesinde trafik, asayiş, yunus ve karakol ekiplerince uygulama yapıldı. Gelen araçlar tek tek durdurularak sürücülerin evrakları ve kimleri kontrol edilirken, araç içerisinde bulunanların da GBT sorgulaması yapıldı. Polisler tarafından hem araç içerisindeki vatandaşları detaylı üst aramaları yapılırken, araçların bagaj kısımları didik didik arandı.
Durdurulan araçlardan bir sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Sürücü Muhammed B, imtihanı kazandığını, fakat ehliyetini almadığını söyledi. Yapılan sorgulamada sürücünün doğru söylediği ortaya çıktı. Ancak henüz ehliyetini almayan sürücü ceza yemekten kurtulamadı. Trafik ekipleri ehliyetsiz araba kullan Muhammed B'ye bin TL ceza kesti. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:33 Kaynak: İHA
32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı
Tartıştığı Sürücüyü Öldürmekten Yargılanan Trans Derya İçin Savcı Müebbet İstedi
Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı
Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü