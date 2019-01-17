Son Dakika Haberleri: Okullar Bölgesinde Polis Kuş Uçurtmadı

Okullar Bölgesinde Polis Kuş Uçurtmadı

44 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri okullar bölgesinde kuş uçurtmuyor.

Okullar Bölgesinde Polis Kuş Uçurtmadı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri okullar bölgesinde kuş uçurtmuyor.

Okullar bölgesinde trafik, asayiş, yunus ve karakol ekiplerince uygulama yapıldı. Gelen araçlar tek tek durdurularak sürücülerin evrakları ve kimleri kontrol edilirken, araç içerisinde bulunanların da GBT sorgulaması yapıldı. Polisler tarafından hem araç içerisindeki vatandaşları detaylı üst aramaları yapılırken, araçların bagaj kısımları didik didik arandı.

Durdurulan araçlardan bir sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Sürücü Muhammed B, imtihanı kazandığını, fakat ehliyetini almadığını söyledi. Yapılan sorgulamada sürücünün doğru söylediği ortaya çıktı. Ancak henüz ehliyetini almayan sürücü ceza yemekten kurtulamadı. Trafik ekipleri ehliyetsiz araba kullan Muhammed B'ye bin TL ceza kesti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:33 Kaynak: İHA

İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı Tartıştığı Sürücüyü Öldürmekten Yargılanan Trans Derya İçin Savcı Müebbet İstedi

Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:17:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullar Bölgesinde Polis Kuş Uçurtmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]