Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor - Son Dakika

Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor

21.10.2020 10:26

Yüz yüze eğitimine başlanmasının ardından bazı okulların bulunduğu binaların önlerinde özellikle öğle saatlerinde görülen sosyal mesafenin hiçe sayıldığı veli kalabalığı dikkat çekiyor. Okul yöneticilerinin hoparlör sistemi ile yaptıkları uyarılara velilerin uymadığı göze çarptı.

Yüz yüze eğitimin başlaması ardından özellikle nüfus bakımından kalabalık ilçelerdeki ikili eğitim görülen okulların önü, öğle saatlerinde veli ve öğrencilerle dolup taşıyor. Sabah eğitiminin sona ermesi ile birlikte çocuklarını okuldan almak için gelen ve yaklaşık yarım saat sonra başlayacak öğleden sonraki eğitim için çocuklarını getiren veliler, nedeniyle büyük kalabalık oluşuyor. Okullarda alınan bütün önlemlere rağmen eğitim kurumlarının hemen önünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler dikkat çekiyor.

BÜYÜK KALABALIKLAR OLUŞUYOR

Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde bulunan 4 bini aşkın öğrencinin 43 sınıfta eğitim gördüğü Örnek İlkokulu'nun çevresinde saat 12.00'yi gösterdiğinde öğrenci ve veliler servislerin bulunduğu alanda büyük kalabalık oluşturuyor. Öğrenci ve veliler servislerin gelmesini ve binmek için beklerken anneleri veya yakınları da yanlarından ayrılmayınca kalabalık her geçen dakika daha da artıyor.

UYARILAR DA DİKKATE ALINMIYOR

Okul yöneticileri velilerin sosyal mesafesiz bekleyişleri ve çocuklarını almaya gelmesinin endişe verici olduğunu göz önüne alarak sabah, öğle ve akşam saatlerinde hoparlör sistemi ile defalarca uyarı yapmasına rağmen uyarılara kimsenin uymadığı görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALLARINI HİÇE SAYIYORLAR

Yine Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'ndeki 32 sınıfta 3 bini aşkın öğrencisi bulunan İbrahim Özaydın İlkokulu'nun da çevresi yine öğle saatlerinde veli ve öğrencilerle dolup-taşarken sosyal mesafe kuralının yine hiçe sayıldığı görüldü. Buradaki okul yöneticilerinin de uyarılarının pek dikkate alınmadığı görüldü.

İşte endişelendiren o görüntüler;

Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor
Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor

Esenyurt, Sabah, Okul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan askerleri Zengilan'ın 27 yıl sonra işgalden kurtarılmasını zafer nidalarıyla kutladı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı         
11:23
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor         
11:07
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı         
10:16
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı         
09:15
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 12:21:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullar çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei