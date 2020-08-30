Okullar Covid-19 tedbirleriyle yüz yüze eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

Yeni eğitim öğretim yılı için ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Okullar, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayacak, belirli kademelerde ise 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Öğrenciler yaklaşık 6 aylık bir sürenin ardından yeniden okullarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken okullarda da dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Hazırlıklar kapsamında Sıralar sosyal mesafeye göre dizilirken, her öğrencinin oturacağı sırada ismi yazılacak, öğrenciler sadece kendi sıralarına oturabilecek.

(İHA)