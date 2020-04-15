Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Yerel Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar - Son Dakika

Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar

6 saat önce

Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki okulunun öğretmenleri tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında, sahada çalışan personele yönelik siperlik üretimi yapılıyor.

Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki okulunun öğretmenleri tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında, sahada çalışan personele yönelik siperlik üretimi yapılıyor. Üretilen siperlikler kamu çalışanlarına dağıtıldı.

Vatandaşlarla sürekli karşılaşan kamu çalışanları ve güvenlik güçlerini koruma amacıyla Akçakoca Atatürk Ortaokulu ve Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri kendi imkanları ile siperlik üretimine başladı. Maliyetleri kendi ceplerinden karşılayan öğretmenler, toplamda 4 bin 500 siperlik üretip görevlilere dağıtırken, ihtiyaç duyulması halinde yeni siperliklerin de üretilmeye devam edileceğini söylediler.

Okul Müdürü Aykan Gülbahar yaptığı açıklamada, bin adet siperi ürettiklerini ve toplamda 4 bin 500 adet siper üreteceklerini söyledi. Öğretmenlerin kendi imkanlarıyla siper malzemesi aldığını belirten Aykan, "Düzce'de bazı okulların maske ürettiğini öğrendik ve onlarla irtibata geçtik. Nasıl yaptıklarına dair bilgiler aldık. Özellikle sağlık görevlileri, polisler, jandarmalar, PTT ve belediye gibi yerlerde vatandaşlarla sürekli karşı karşıya gelen muhatap olan çalışanlara büyük ihtiyaç olduğunu hissettik. Biz önce malzemenin maliyetini öğrenmeye çalıştık. 3D yazıcı ile maliyeti çok fazla oluyordu biz de internet üzerinden malzemeleri sipariş verdik. Daha öncesinde öğretmenlerimiz ile bunları paylaştık öğretmen arkadaşlarımızın hepsi bütçesine göre 100 -150 tane aldı. Böylelikle belli bir sayıya ulaştık bu şekilde toplamda 2500 adet siperlik malzeme temin ettik. Yaklaşık şu anda 1000 adetini ürettik şu anda üretimde 1500'e doğru gidiyoruz. Bugün sağlık çalışanlarına, hükümet binasına teslim ettik ve ayrıca biz bu projede Akçakoca Anadolu İmam Hatip lisesi ile beraber çalışıyoruz onlar da emniyet müdürlüğü'ne jandarmaya teslim ettiler iki okulun toplamda ürettiği siperlik malzeme 4.500 adet olacak bu da görüştüğümüzde Akçakoca'nın ihtiyacını çok rahat bir şekilde karşılıyor ama ihtiyaç olursa bu çalışmaya yine devam edeceğiz. Öğretmen arkadaşlarımız hem maddi hem manevi şekilde bu meseleye gönül verdiler" ifadelerinde bulundu.

Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar

Akçakoca, Düzce, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:15:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]