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Okullar için güvenlik önlemleri alındı

1 saat önce

Okullar için güvenlik önlemleri alındı Polis ekipleri okul çevresinde şüpheli araç ve kişilere denetim uygulaması gerçekleştirdiİSTANBUL - 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılmasıyla okullara yönelik emniyet çalışmaları bugün de devam etti.

Okullar için güvenlik önlemleri alındı

Polis ekipleri okul çevresinde şüpheli araç ve kişilere denetim uygulaması gerçekleştirdi

İSTANBUL - 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılmasıyla okullara yönelik emniyet çalışmaları bugün de devam etti.

Ekipler bugün sabah saat 08.00 itibariye Esenler'de İbrahim Turhan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde denetim uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde Okul Önü Mobil Timleri, Çocuk Şube, Narkotik Şube, Yunus Timleri, Devriye ekipler hazır bulundu. Eğitim öğretim yılı dönemi boyunca sürecek tedbirler kapsamında polis ekipleri okul çevresindeki şüpheli araç ve kişiler üzerinde GBT uygulaması yaptı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler araçlarda ve okul servislerindeki evrakların tam olup olmadığını kontrol etti. Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise araçlarda madde kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Aramalara Narkotik Madde Arama Köpeği Şans da katıldı. Polis ekipleri kurallara uymayan, eksik evrak bulunduran sürücülere ceza kesti. Arama esnasında yabancı uyruklu, ehliyeti olmayan sürücünün aracı çekiciyle çekildi. Okulla ilgisi olmayan kişiler çevreden uzaklaştırıldı. Mobil Okul Timleri eğitim öğretim yılı boyunca 39 ilçede çalışmalarını sürdürecek.

Okullar için güvenlik önlemleri alındı

Narkotik, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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