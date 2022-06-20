Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 70 kaydedildiği kentte sıcaktan bunalanlar, sahilleri doldurdu. Okulların kapanmasını fırsat bilen gençler de arkadaş gruplarıyla sahile akın etti. Falezler bölgesindeki kayalıklardan denize atlayan gençler, yaz tatilinin ilk günlerini arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdi. Sıcaktan ve nemden bunalan tatilciler denizde serinlerken, bazıları ise güneşlenmeyi, sahil bandında bisiklet sürmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti. Konyaaltı sahilinde açılan rengarenk şemsiyeler de güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Okullar kapandı, gençler Antalya sahillerini doldurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.