Okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - DÜZCE - Son Dakika
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Okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - DÜZCE

7 saat önce

Okulda dezenfektan çalışmalarından görüntüler DÜZCE - Düzce'de toplu ulaşım araçları ile okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Okulda dezenfektan çalışmalarından görüntüler DÜZCE - Düzce'de toplu ulaşım araçları ile okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekiplerinin ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda çalışmalarını sıklaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda hijyene dikkat edilmesi yönünde uyguladığı tedbirlere ek olarak Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekipler okulları dezenfekte etmeye başladı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla 7 kişi ve 3 araçla kurulan ekip, 61 okulda dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçların ilaçlanma sıklığı da artırıldı.

Dezenfekte çalışmalarında temizlik ve bakterilerin arındırılması amacıyla kullanılan ilaçların kokusuz ve insan sağlığına zararsız olduğu kaydedildi.

Okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:55 Kaynak: AA
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