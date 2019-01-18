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Okullar Ligi'nde Oryantiring Fırtınası

40 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi projesi kapsamında doğada yön bulma sporu "oryantiring" coşkusu başladı.

Okullar Ligi'nde Oryantiring Fırtınası, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi projesi kapsamında doğada yön bulma sporu "oryantiring" coşkusu başladı. 16 okuldan 300 öğrenci son yılların gözde sporu olan oryantring branşında ter döküyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Okullar Ligi Projesi'nin 5'inci sezonunda oryantiring yarışları yapıldı. Doğa sporu tanımı için biçilmiş kaftan olan oryantiring (doğada yön bulma) fiziksel gücün yanı sıra sağlıklı düşünme ve analiz yeteneğine dayanıyor. Son yılların gözde sporu olan oryantiring, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük ilgiliyle karşılanıyor.

300 öğrenci ter döküyor

Okullar Ligi'nin en renkli yarışmalarından olan oryantiring, 1. Parkuru Cam Piramit Parkı'nda yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. 16 okuldan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kız ve erkek grupları olmak üzere beşer kişilik takımlar halinde yaklaşık 300 sporcu katılım gösterdi. Öğrenciler, ellerindeki haritada işaretli yerlere, yön bulma becerilerini kullanarak en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

Dereceye girenlere madalya

Soğuk havaya rağmen, büyük heyecana sahne olan yarışmada doğayla baş başa bir gün geçirirken, aynı zamanda birbirleriyle kaynaşarak eğlenceli vakit geçirdi. Parkur sonunda dereceye giren sporculara madalyaları taktim edildi. Okullar Ligi Oryantiring branşı Mart ayında yapılacak olan 2. parkurun ardından ödül töreni ile birlikte tamamlanacak.

Farklı ve eğlenceli bir spor

Beden eğitimi öğretmeni Selcan Uluyol, Oryantiring'in farklı ve eğlenceli bir spor olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu imkan sayesinde öğrencilerimiz oryantiring branşıyla tanışarak spor yapma imkanı buluyor. Yaşayarak öğrenilmesi gereken bu sporu, Okullar Ligi'nde öğrencilerimize sevdirerek öğretiyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Spor
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