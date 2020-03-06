Okullar, meslek liselerinde üretilen dezenfektanlarla temizlendi - Son Dakika
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Okullar, meslek liselerinde üretilen dezenfektanlarla temizlendi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekteki virüs tehditlerine karşı tüm Türkiye ile birlikte başkentteki bütün okullarda eş zamanlı hijyen çalışması yapıldı.

Okullar, meslek liselerinde üretilen dezenfektanlarla temizlendi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekteki virüs tehditlerine karşı tüm Türkiye ile birlikte başkentteki bütün okullarda eş zamanlı hijyen çalışması yapıldı.

Mehmet Akif İlköğretim Okulu'nda yapılan çalışmada, enfeksiyona sebep olan virüslerin uzaklaştırılması amacıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretilen hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanları ile kapsamlı hijyen işlemi gerçekleştirildi.

Elle temas edilen sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyler, okullara gönderilen solüsyonlarla dezenfekte edildi.

MEB, okullarda başlattığı hijyen çalışmalarıyla öğretmen ve öğrencileri solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesine yayılan bulaşıcı virüslere karşı korumayı hedefliyor.

Bu kapsamda, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kış aylarının başlangıcından itibaren solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Türkiye, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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