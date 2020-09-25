Okullar meyve doldu, öğrencilerin yüzü güldü - Son Dakika

Okullar meyve doldu, öğrencilerin yüzü güldü

Okullar meyve doldu, öğrencilerin yüzü güldü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın sona ermesinden sonra ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesini vermişti.

Okullar meyve doldu, öğrencilerin yüzü güldü

MANİSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın sona ermesinden sonra ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesini vermişti. Bakan Selçuk'un bu açıklamasının ardından işadamı Ali Uçak'tan destek gelmişti. Uçak sözünü tuttu, çocuklar ilk teneffüste meyvelerine kavuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" demişti. Bu teklife destek olan Türkiye Gıda Üretici ve Tüketicileri Derneği Başkanı Ali Uçak, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm okullarda meyve gönderme sözü verdi. Milli Eğitim Bakanlığı da bütün okullara gelen meyvelerin dağıtılması talimatını verdi.

"81 ilde 81 okula meyveler bizden"

Uçak kardeşler firması tarafından hazırlanan mevsim meyveleri tırlara yüklenip yola çıktı. Türkiye'nin 81 iline gönderilen meyveler ilçe milli eğitim müdürlüğü koordinesinde okullarda öğretmenler tarafından dağıtıldı. Uçak Kardeşler firmasının sahibi aynı zamanda GIDA-DER Başkanı Ali Uçak, çalışanlarıyla birlikte verdiği sözü tuttu. Okullarda öğrencilere meyveleri dağıtan Uçak, "Bakanımızın yapmış olduğu paylaşıma istinaden 81 ilimizde 81 okulumuza meyve sepetlerini göndermenin mutluluğu içerisindeyiz. Evlatlarımız o meyveleri yesinler. O meyveler enerji deposu. Onlar bolca enerji depolasınlar ki Türkiye'mizin geleceği onlara bağlı. Ülkemiz onlara emanet. Milli eğitim bakanımızın da bu tür projelerde ne zaman bir istek arzusu olursa her zaman yanındayız" diye konuştu.

Öğrencilerden teşekkür

Manisa Alaşehir Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ise öğrencilerin okula alışması ve kaynaşmaları için yapılan meyve jestine teşekkür ederek, "Bakanımız Ziya Selçuk'un ilk teneffüs 40 dakika projesi kapsamında Türkiye genelinde bazı iş adamlarımız öğrencilerimize ikramda bulunmak istediler. Ali Uçak beyde 81 ile başta Alaşehir'imize meyve ikramında bulundular. Sağ olsunlar her zaman bir eğitim neferi olarak bizlere destekte bulunuyorlar" diye konuştu.

Vitamin deposu meyveleri alan öğrenciler hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a hem de Ali Uçak'a teşekkür etti.

Okullar meyve doldu, öğrencilerin yüzü güldü

Ziya Selçuk, Ali Uçak, Türkiye, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okullar meyve doldu, öğrencilerin yüzü güldü - Son Dakika

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