Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? - Son Dakika
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Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor?

17.08.2022 23:01
Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor?

2022 2023 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen takvim yayınlandı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimle okulların açılış ve uyum haftası tarihi netlik kazandı. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

İkinci dönem ise 6 Şubat 2022 Pazartesi başlayıp, 16 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

İlkokul 1.sınıf öğrencileri, normal eğitim sürecine nazaran okula 1 hafta önce başlamaktadır. 12 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası da 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

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