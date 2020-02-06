Okullar ödüllü atık pil toplama kampanyası'nda yarışacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullar ödüllü atık pil toplama kampanyası'nda yarışacak - Son Dakika

Okullar ödüllü atık pil toplama kampanyası'nda yarışacak

12 dakika önce

Bodrum Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi işbirliğinde ilçede bulunan okullar arasında 'Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası' başlatıldı.

Okullar ödüllü atık pil toplama kampanyası'nda yarışacak, System.String[]

'Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası' kapsamında Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından Yarımada genelinde 107 okula atık pil toplama kutusu dağıtıldı. Anaokulları, ilköğretim, ortaöğretim ve liselerden her sene düzenli şekilde yapılacak atık pil toplama kampanyası ile öğrencilere atık pilleri toplama alışkanlığı kazandırılması, Kampanya kapsamında atık pillerin düzenli toplanarak bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilincinin aşılanarak ilerleyen yıllarda daha temiz bir çevre yaratılması hedefleniyor.

BODRUM'DAN EN ÇOK ATIK PİL TOPLAYAN OKUL MUĞLA GENELİNDE YARIŞACAK

Muğla'nın tüm ilçelerinde eş zamanlı başlayan 'Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası' 30 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. 2 Gruba bölünen 13 ilçe arasında en çok atık pil toplayan ilk 3 okul Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi tarafından ödüllendirilecek.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:43 Kaynak: Bültenler
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