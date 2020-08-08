Okullar öğrencilere hazırlanıyo - Son Dakika

Okullar öğrencilere hazırlanıyo
DÜZCE (İHA) – 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullarda sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında çalışmalar hızlandırıldı.
DÜZCE (İHA) – 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullarda sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında çalışmalar hızlandırıldı. Düzce'de Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu'da bu kapsamında okulda bir dizi çalışmalar gerçekleştirdi.
Korona virüs salgını nedeni ile aylardır kapalı olan okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Öğrenciler için okullarda yenileme çalışmaları da devam ediyor. Düzce'de bulunan Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu yönetimi okul girişinde sosyal mesafe yazılarını boyamalarını yaptı. Yönetim ayrıca COVİD-19 tedbirleri ile ilgili afiş çalışmalarını da okul içerisinde gerçekleştirdi. Sınıf perdelerine kadar her sınıfın tüm noktaları detaylı temizlenerek dezenfekte edildi. Okulla ilgili tüm çalışmalar tamamlanarak öğrenciler beklenmeye başlandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 09:37
Kaynak: İHA
Son Dakika Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı