Okullar öğrencilere hazırlanıyo - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullarda sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında çalışmalar hızlandırıldı. Düzce'de Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu'da bu kapsamında okulda bir dizi çalışmalar gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeni ile aylardır kapalı olan okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Öğrenciler için okullarda yenileme çalışmaları da devam ediyor. Düzce'de bulunan Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu yönetimi okul girişinde sosyal mesafe yazılarını boyamalarını yaptı. Yönetim ayrıca COVİD-19 tedbirleri ile ilgili afiş çalışmalarını da okul içerisinde gerçekleştirdi. Sınıf perdelerine kadar her sınıfın tüm noktaları detaylı temizlenerek dezenfekte edildi. Okulla ilgili tüm çalışmalar tamamlanarak öğrenciler beklenmeye başlandı. - DÜZCE