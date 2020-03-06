"Okullar Okuyor Kitap Okuma" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Okullar Okuyor Kitap Okuma' projesi - Son Dakika

"Okullar Okuyor Kitap Okuma" projesi

6 saat önce

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kendisi tarafından başlatılan ve eşi Şengül Ümit'in himayelerinde gerçekleştirilen "Okullarımız Okuyor Kitap Okuma Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kendisi tarafından başlatılan ve eşi Şengül Ümit'in himayelerinde gerçekleştirilen "Okullarımız Okuyor Kitap Okuma Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen "Okullarımız Okuyor" kampanyasının ikinci programı İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Okul salonunda düzenlenen programa, Vali Ümit, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, okul müdürü Yusuf Şenufuk, öğretmenler ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Öğrencilerden Çağla Güldemir'in şehitler için okuduğu şiirle başlayan programda, Peyami Safa'nın "Fatih Harbiye" kitabını okuyan öğrenciler, kitabın konusunu ve karakterlerini değerlendirdikleri bir sunum yaptı.

Sunumun ardından öğrencileri tebrik eden Ümit, projenin nihai hedefinin çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak, okuma sevgisini vermek olduğunu belirtti.

Ümit, "Amacımız, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı olarak, ne okuduğunu bilerek, ne yapmak istediğini bilerek, yoldaki işaretleri unutmayarak okumalarını sürdürmek. Hem kendi şahıslarına hem de toplumumuza, milletimize ve insanlığa çok daha faydalı, hayırlı insanlar olmalarına vesile olmaktır." dedi.

Programın ardından öğrencilerle sohbet eden Ümit, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okulun bazı bölümlerini inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı.

İzzet Baysal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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