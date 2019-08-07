Son Dakika Haberleri: Okullar onarılıyor
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Okullar onarılıyor

2 saat önce

Yaklaşık 5,5 Milyon bedelle ihalesi yapılan onarım işi kapsamında İl genelinde bulunan 26 okulumuzda onarım işleri son hızla devam ediyor.

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2018-2019 eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi fiziki mekanlarda eğitim almaları için İl genelinde bulunan 26 okulumuz yaz tatilinde onarılması planlanmıştı.

Bu kapsamda Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in talimatları doğrultusunda; Merkez İlçede 8, Lüleburgaz İlçemizde 6, Vize İlçemizde 4, Babaeski İlçemizde 3, Pınarhisar İlçemizde 2, Pehlivanköy, Demirköy ve Kofçaz İlçelerimizde 1'er okul olmak üzere toplamda 26 okulumuzda onarım işlemlerine başlanılarak, çalışmalara aralıksız devam ediliyor.

Lüleburgaz, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:26 Kaynak: Bültenler
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