'Okullar, önlemlere destek için kapatıldı' - Son Dakika

'Okullar, önlemlere destek için kapatıldı'

19.11.2020 09:19
'Okullar, önlemlere destek için kapatıldı', System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı alınan son tedbirleri anlattı.

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı alınan son tedbirleri anlattı. İlhan, "Tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerek. Bir tanesi, en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan son tedbirlerin detaylarını DHA'ya anlattı. Prof. Dr. İlhan, alınan kararların virüsün en çok bulaştığı noktalara yönelik olduğunu söyledi. Son tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerektiğini vurgulayan İlhan, "Bir tanesi en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. Büyükler ile ilgili kısıtlama; büyükler hastalığa yakalanınca daha çok vefat ediyorlar. Gençler ile ilgili; onlar dışarıda daha çok bulunuyorlar, virüsü daha çok taşıyorlar, enfeksiyon kaynağı oluyorlar. Bu iki aşamada, baktığımızda şu anda bu kısıtlamalar uygun gibi. Tabi kurallara uyulmaz, rakamlar daha da yükselirse daha fazlası da düşünülebilir" dedi.'OKULLARIN KAPATILMASINDAKİ AMAÇ, ÖNLEMLERE DESTEK OLMASI'Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların detaylarını aktararak, "Önlemler aslında kademe kademe. Geldiğimiz noktada hafta sonu sokağa çıkma saatlerinin kısıtlanması ile beraber akşam kabalığın engellenmesi amaçlanıyor. Kalabalık restoranlar ve sosyal alanlarda olduğu için buradaki bulaş engelleniyor. Restoranların, kafelerin paket servis yapması ile dışarıdaki bulaş engellenmeye çalışılıyor. Büyüklerin, çocukların kısıtlı zamanda çıkması ile bu risk gruplarının engellenmesi yoluna gidiliyor. Okulların aralık sonuna kadar kapatılıp online eğitimin devam edilmesi ile beraber belli bir aşamada kontrol söz konusu. Yine dikkat ederseniz hep virüsün ortaya çıkabileceği kaynakların bertaraf edilmesi söz konusu. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu, online eğitime devam edecekler. Böyle bakarsak belli bir kademeleştirme var. Bundan sonra ne olabilir; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içine de uygulanabilir. Gençler ve büyükler için tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması olabilir, rakamlar çok yükselirse. İller arası dolaşım kısıtlaması olabilir" diye konuştu.'KARARIN ARALIK BAŞI, YIL SONU HESAPLANARAK ALINDIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM'1-15 günde koronavirüs bulaşı olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, şöyle konuştu: "15 günü düşünelim, aralık başı olacak, yılbaşına kadar 3 kez dönecek gibi düşünelim. Kararın aralık başı, yıl sonu hesaplanarak alındığı düşüncesindeyim. Okullar için de aynı şey söz konusu. Bu süre zarfında önümüzdeki 15 günde sabit gitme, sonra aşağı doğru yönelme, ikinci 15 günde daha aşağı doğru yönelme, üçüncüde daha da aşağı yönelme olursa elbette ona göre kararlar tekrar gözden geçirilir. Daha sertleştirilebilir, süreç beklemeden de sertleştirilebilir olumsuz gidiyorsa ya da daha da gevşetme yoluna gidilebilir."'İLLER ARASI KISITLAMAYA GEREK YOK'

Prof. Dr. İlhan, iller arası kısıtlamanın gündeme gelmeme nedenine ilişkin, "İller arası dolaşım ticari dolaşım dışında çok da fazla yok. Turizm mevsimi değil, havalar soğudu, insanlar gezmeye, Anadolu'ya ya da deniz kenarına gitmiyor. Mart- nisanda okullar kapatılınca pek çok kişi memlekete gitti, tatil beldesine gitti. Şu anda böyle bir dolaşım riski söz konusu olmadığı için iller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabi ki böyle bir kısıtlama da gelebilir, hastaların çok olduğu yerler için" dedi.


'Okullar, önlemlere destek için kapatıldı'
'Okullar, önlemlere destek için kapatıldı'

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Okullar, önlemlere destek için kapatıldı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da halk, inek dışkısını yüzlerine sürüp kartopu gibi birbirlerine atarak eğlendi Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir         
09:35
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu         
08:24
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi         
06:53
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı         
00:51
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor         
20:13
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 10:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Okullar, önlemlere destek için kapatıldı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei