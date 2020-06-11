Okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor

Afyonkarahisar Belediyesi, 14 Haziran'da başlayacak sınavlar öncesi okullarda dezenfektan çalışması başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi, 14 Haziran'da başlayacak sınavlar öncesi okullarda dezenfektan çalışması başlattı. Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, yaptığı açıklamada, il merkezinde yapılacak sınavlar için yaklaşık 150 okulun dezenfekte edileceğini söyledi. Üç ekibin okullarda çalışmalara başladığını dile getiren Atlı, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde yapılacak Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme, liselere ve üniversite sınavlarına katılacak öğrencilerimizin sınav merkezlerini titizlikle dezenfekte ediyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları. Gerek belediyemizin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların aldığı önlemlerle sınavlar inşallah en güvenli şekilde gerçekleştirilecektir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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